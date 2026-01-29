Harga Emas Hari Ini 29 Januari Naik Tidak Terkira

Kamis, 29 Januari 2026 – 07:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini, Kamis 29 Januari 2026, untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami kenaikan signifikan.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp3.068.000 dari awalnya Rp2.965.000 per gram atau naik Rp103.000.

Begitu pun harga emas UBS, juga melonjak dari awalnya dibanderol Rp3.017.000 menjadi Rp3.136.000 per gram atau naik Rp119.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.609.000