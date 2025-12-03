Harga Emas Hari Ini 3 Desember 2025, Tipis

Rabu, 03 Desember 2025 – 07:47 WIB

jpnn.com - JAKARTA – ‎Harga emas hari ini Rabu 3 Desember 2025, menunjukkan dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu, harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp2.460.000 dari awalnya Rp2.466.000 per gram.

Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp2.481.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.498.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.481.000