JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 3 Februari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Kompak Turun, Cek Daftarnya

Selasa, 03 Februari 2026 – 08:40 WIB
Harga Emas Hari Ini 3 Februari di Pegadaian: UBS-Galeri24 Kompak Turun, Cek Daftarnya
Update harga emas hari ini Selasa 3 Februari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 3 Februari 2026 di Pegadaian.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (3/2), menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

Harga jual emas Galeri24 turun Rp 33.000 dari semula di angka Rp 2.981.000 menjadi Rp 2.948.000 per gram.

Harga emas UBS turut turun dengan angka serupa, dari awalnya dibenderol Rp 2.996.000 menjadi Rp 2.963.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini di Pegadaian untuk produk Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  Emas Galeri24  Pegadaian 
