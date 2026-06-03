Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 3 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya

Rabu, 03 Juni 2026 – 08:15 WIB
Harga Emas Hari Ini 3 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas hari ini Rabu 3 Juni 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (3/6), pukul 07.54 WIB menunjukkan, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 serempak turun.

Adapun harga emas UBS turun menjadi Rp 2.831.000 per gram.

Baca Juga:

Harga emas Antam turun ke angka Rp 2.885.000 per gram.

Lalu, harga emas Galeri24 juga turun ke angka Rp 2.769.000 per gram.

Harga tiga jenama emas itu di Pegadaian, Selasa (2/6), yakni UBS Rp 2.844.000, Antam Rp 2.911.000, dan Galeri24 Rp 2.791.000 pe gram.

Baca Juga:

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Update harga emas hari ini di Pegadaian, Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun. Cek daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp