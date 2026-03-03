Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 3 Maret Naik Lagi

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:14 WIB
Harga Emas Hari Ini 3 Maret Naik Lagi - JPNN.COM
Harga emas hari ini naik lagi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 3 Maret 2026 di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 naik lagi. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (3/3), harga emas UBS mencapai Rp 3.195.000 per gram dan Galeri24 sebesar Rp 3.173.000 per gram.

Angka tersebut naik dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Senin (2/3) pagi, dengan UBS dibanderol di Rp 3.167.000 per gram, Galeri24 mencapai Rp 3.130.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual emas UBS dan Galeri24 tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini Selasa 3 Maret 2026 di Pegadaian naik lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp