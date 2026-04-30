Harga Emas Hari Ini 30 April di Pegadaian, Turun Semua

Kamis, 30 April 2026 – 07:40 WIB
Update harga emas hari ini Kamis 30 April 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 30 april 2026 di Pegadaian.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis (30/4), pukul 07.23 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun.

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.792.000, kemudian Antam menjadi Rp 2.896.000, dan Galeri24 Rp 2.775.000 per gram.

Adapun harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Rabu (29/4), yakni UBS Rp 2.840.000, Antam Rp 2.927.000, dan Galeri24 Rp 2.802.000 per gram.

Ema Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

