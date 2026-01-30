Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 30 Januari Melonjak Lagi

Jumat, 30 Januari 2026 – 07:53 WIB
Harga emas di Pegadaian Jumat 30 Januari 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Jumat 30 Januari 2026.

Harga emas di Pegadaian melonjak lagi hari ini.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Jumat (30/1), menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS  kompak mengalami lonjakan sejak kemarin.

‎Harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 3.260.000 dari awalnya Rp 3.068.000 per gram atau naik Rp 192.000.

Harga emas UBS turut melonjak dari awalnya dibanderol Rp 3.136.000 menjadi Rp 3.275.000 per gram atau naik Rp139.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas hari ini Jumat 30 Januari di Pegadaian melonjak lagi. Simak dafttar harga emas hari ini.

