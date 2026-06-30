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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 30 Juni di Pegadaian, Turun Semua

Selasa, 30 Juni 2026 – 11:42 WIB
Harga Emas Hari Ini 30 Juni di Pegadaian, Turun Semua - JPNN.COM
Harga emas hari ini Jumat 30 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 30 Juni 2026 di Pegadaian.   

Harga emas Galeri24, Antam dan UBS kompak turun, masing-masing ke angka Rp 2.605.000, Rp 2.736.000, dan Rp 2.617.000 per gram, sebagaimana dilihat di laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (30/6), pukul 11.01 WIB.

Pada Senin (29/6), harga tiga jenama tersebut, yakni Galeri24 Rp 2.627.000, Antam Rp 2.751.000 dan UBS Rp 2.639.000 per gram. Namun, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.366.000

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Selasa 30 Juni 2026 turun semua. Berikut daftar harga emas hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
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