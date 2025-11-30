Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini 30 November 2025 Melonjak, Lumayan

Minggu, 30 November 2025 – 09:08 WIB
Harga Emas Hari Ini 30 November 2025 Melonjak, Lumayan
Ilustrasi - Pramuniaga melayani pembeli emas di Galeri 24 Pegadaian Area Aceh, Banda Aceh, Kamis (17/4/2025). Foto: ANTARA FOTO/Khalis Surry/nym/pri

jpnn.com - ‎JAKARTA - ‎Harga emas UBS dan Galeri24 hari ini Minggu 30 November 2025 kompak mengalami lonjakan harga jual.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 melonjak ke angka Rp2.458.000 dari awalnya Rp2.436.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS yang turut naik dari awalnya Rp2.444.000 menjadi Rp2.481.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.481.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.923.000

Harga emas buatan UBS dan Galeri24 hari ini 30 November 2025 mengalami lonjakan harga jual.

