Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 31 Maret di Pegadaian: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Naik

Selasa, 31 Maret 2026 – 08:18 WIB
Update harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 31 Maret 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 31 Maret 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (31/3), pukul 07.46 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik, sedangkan Antam stabil.

Harga emas UBS dan Galeri24 masing-masing berada di angka Rp 2.846.000 dan Rp 2.833.000, sementara Antam stabil di Rp 2.937.000 per gram.

Baca Juga:

Adapun harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian pada Senin (30/3) pagi, yakni masing-masing Rp 2.832.000, Rp 2.937.000, dan Rp 2.818.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk diketahui, harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut update harga emas hari ini Selasa 31 Maret 2026 di Pegadaian. Antam stabil, UBS dan Galeri24 naik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp