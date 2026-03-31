Harga Emas Hari Ini 31 Maret di Pegadaian: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Naik

Selasa, 31 Maret 2026 – 08:18 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 31 Maret 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (31/3), pukul 07.46 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik, sedangkan Antam stabil.

Harga emas UBS dan Galeri24 masing-masing berada di angka Rp 2.846.000 dan Rp 2.833.000, sementara Antam stabil di Rp 2.937.000 per gram.

Adapun harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian pada Senin (30/3) pagi, yakni masing-masing Rp 2.832.000, Rp 2.937.000, dan Rp 2.818.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk diketahui, harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.