JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini 4 Februari Turun Lagi, Alamak

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:14 WIB
Harga Emas Hari Ini 4 Februari Turun Lagi, Alamak
Update harga emas hari ini Rabu 4 Februari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini Rabu 4 Februari 2026 untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu, harga emas Galeri24 dan UBS hari ini kompak mengalami penurunan harga lagi.

Harga jual emas Galeri24 turun lagi Rp26.000 dari semula di angka Rp2.948.000 menjadi Rp2.922.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS turut turun Rp27.000, yakni dari awalnya dibenderol Rp2.963.000 menjadi Rp2.936.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.553.000

Berikut daftar harga emas hari ini Rabu 4 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24 yang kompak turun lagi.

