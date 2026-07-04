Harga Emas Hari Ini 4 Juli 2026 di Pegadaian, Naik Semua

Sabtu, 04 Juli 2026 – 09:57 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di Pegadaian.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu (4/7), pukul 09.09 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam dan UBS kompak mengalami kenaikan.

Harga emas ketiga jenama tersebut masing-masing berada di Rp 2.648.000, Rp 2.758.000 dan Rp 2.661.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam di Pegadaian tersedia hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24