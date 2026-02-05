Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 5 Februari Masih tak Bergerak

Kamis, 05 Februari 2026 – 08:17 WIB
Update harga emas hari ini Kamis 5 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Berikut data terbaru harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 5 Februari 2026. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (5/2) pukul 07.45 WIB, harga emas Galeri24 dan UBS kompak tak mengalami perubahan dari yang tertera kemarin.

Adapun emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.984.000 per gram. Harga emas UBS tak berubah, tetap di angka Rp 2.999.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.566.000

Berikut data terbaru harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 5 Februari 2026 pagi.

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
