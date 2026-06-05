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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 5 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya

Jumat, 05 Juni 2026 – 08:07 WIB
Harga Emas Hari Ini 5 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.

Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.816.000 per gram.

Harga emas Antam juga turun, yakni ke angka Rp2.870.000 per gram.

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Begitu juga harga emas Galeri24 turut mengalami penurunan, menjadi Rp 2.756.000 per gram.

Data itu sebagaimana dikutip dari laman Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (5/6) pukul 07.36 WIB.

Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Kamis (4/6), yakni UBS Rp 2.824.000, Antam Rp 2.885.000, dan Galeri24 Rp 2.763.000 per gram

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Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Daftar harga emas hari ini:

Harga emas hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Pegadaian turun semua. Cek daftar harga emas hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
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