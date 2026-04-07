JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 7 April di Pegadaian: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun

Selasa, 07 April 2026 – 08:15 WIB
Harga emas hari ini Selasa 7 April 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 7 April 2026 di Pegadaian.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (7/4), pukul 07.44 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24 kompak turun.

Harga emas UBS turun ke angka Rp 2.874.000. Lalu, harga emas Antam berada di angka Rp 2.945.000, dan Galeri24 Rp 2.860.000 per gram.

Sebelumnya, tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Senin (6/4) pagi, yakni UBS Rp 2.885.000, Antam Rp 2.972.000, dan Galeri24 Rp 2.870.000 per gram

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

