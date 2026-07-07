Harga Emas Hari Ini 7 Juli di Pegadaian: Antam Stagnan, Galeri24 dan UBS Naik

Selasa, 07 Juli 2026 – 11:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 7 Juli 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Selasa (7/7), pukul 09.30 WIB, harga emas Antam stagnan di angka Rp 2.777.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.653.000 per gram.

Sementara itu, harga emas UBS naik tipis menjadi Rp 2.677.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian tersedia hingga 100 gram.