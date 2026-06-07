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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 7 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya

Minggu, 07 Juni 2026 – 09:50 WIB
Harga Emas Hari Ini 7 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Sabtu 7 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Minggu 7 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan.

Laman Sahabat Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Minggu (7/6), pukul 06.45 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam dan Galeri24, kompak turun. Harga emas UBS turun menjadi Rp 2.759.000 per gram. Adapun harga emas Antam juga turun ke angka Rp 2.848.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri24 turun ke posisi Rp 2.729.000 per gram.

Sebelumnya, harga tiga jenama emas itu di Pegadaian, Sabtu (6/6), yakni UBS Rp 2.836.000, Antam Rp 2.881.000, dan Galeri24 Rp 2.773.000 per gram. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.431.000

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1 gram: Rp 2.729.000

‎2 gram: Rp 5.391.000

Harga emas hari ini Minggu 7 Juni 2026 di Pegadaian, Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun. Berikut daftara harga emas hari ini.

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