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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 8 Juli 2026 di Pegadaian, Kompak Turun

Rabu, 08 Juli 2026 – 11:35 WIB
Harga Emas Hari Ini 8 Juli 2026 di Pegadaian, Kompak Turun - JPNN.COM
Harga emas hari ini Rabu 8 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 8 Juli 2026 di Pegadaian untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (8/7), pukul 09.00 WIB menunjukkan harga emas tersebut mengalami penurunan dibanding Selasa (7/7).

Hari ini, harga Galeri24, Antam dan UBS, masing-masing berada di angka Rp 2.648.000, Rp 2.762.000 dan Rp 2.650.000 per gram.

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Pada Selasa (7/7)  pukul 09.30 WIB, harga emas Galeri24 mencapai Rp 2.653.000, emas Antam di angka Rp 2.777.000 dan emas jenama UBS Rp 2.677.000 per gram.

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian tersedia hingga 100 gram.

Harga emas hari ini Rabu 8 Juli 2026 di Pegadaian untuk produk buatan Antam, UBS dan Galeri24 kompak turun. Cek daftarnya.

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