Harga Emas Hari Ini 8 Mei di Pegadaian, Antam & Galeri24 Naik, UBS Turun

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Jumat 8 Mei 2026 di Pegadaian fluktuatif. Laman Sahabat Pegadaian, Jumat (8/5), pukul 07.15 WITA, menunjukkan harga emas UBS turun ke angka Rp 2.892.000 per gram.

Harga emas Antam dan Galeri24 naik masing-masing menjadi Rp 2.954.000 dan Rp 2.833.000 per gram. P

ada Kamis (7/5), harga jual tiga jenama tersebut, yakni UBS berada di angka Rp 2.894.000, Antam Rp 2.936.000, dan Galeri24 Rp 2.822.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: