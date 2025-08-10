Harga Emas Hari Ini, Antam Anjlok, UBS Masih tertolong
jpnn.com, JAKARTA - Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (10/8) menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam.
Emas Galeri24 stabil di angka Rp1.935.000 per gram, sementara emas Antam turun menjadi Rp2.020.000 dari awalnya Rp2.028.000 per gram.
Emas UBS naik tipis menjadi Rp1.953.000 dari semula Rp1.951.000 per gram atau naik Rp2.000.
Emas Galeri24 dijual dengan eceran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
????Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.056.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.953.000