Harga Emas Hari Ini, Antam Anjlok, UBS Masih tertolong

Minggu, 10 Agustus 2025 – 09:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (10/8) menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam.

‎‎Emas Galeri24 stabil di angka Rp1.935.000 per gram, sementara emas Antam turun menjadi Rp2.020.000 dari awalnya Rp2.028.000 per gram.

‎Emas UBS naik tipis menjadi Rp1.953.000 dari semula Rp1.951.000 per gram atau naik Rp2.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan eceran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎????Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.056.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.953.000