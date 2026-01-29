Harga Emas Hari Ini di Palembang Rp 17,9 Juta per Suku

jpnn.com, PALEMBANG - Harga emas perhiasan hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, per suku di Toko Emas Laris Rp 17,9 juta dibanding hari sebelumnya Rp 16,9 juta, Kamis (29/1/2026).

Sementara, harga di Toko Emas Anda Rp 17.5 juta dibandingkan harga sebelumnya Rp 16,5 juta. Dan di Toko Emas E-Mi Gold Rp 17,6 juta dari sebelumnya Rp 16,5 juta.

Kenaikan yang terbilang gila-gilaan ini terpantau beberapa toko emas. Di mana harga emas yang berbeda tersebut disesuaikan dengan kadar emas dan biaya operasionalnya.

Naiknya harga emas sebanyak Rp 1 juta - Rp 1,1 juta ini membuat kekhawatiran di masyarakat terutama mereka yang membutuhkan pembelian emas dalam waktu dekat, terutama untuk pernikahan.

Sebaliknya bagi mereka yang menjadikan emas sebagai aset investasi, kenaikan yang tajam ini menjadi angin segar yang menguntungkan.

Dahlia warga Perumnas Talang Kelapa mengaku dia dan pasangan sudah mempersiapkan emas untuk pernikahan sejak tahun lalu.

"Untuk emas mahar pernikahan sudah ada. Jadi tidak takut lagi harga emas naik," akui Dahlia.