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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ambrol Semua, Berikut Perinciannya

Minggu, 07 Juni 2026 – 09:21 WIB
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ambrol Semua, Berikut Perinciannya - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini di Pegadaian. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian saat ini dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Minggu (7/6).

Dipantau dari Sahabat Pegadaian menunjukkan untuk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun masing-masing menjadi Rp2.759.000, Rp2.848.000, dan Rp2.729.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Sabtu (6/6/2026), yakni UBS Rp2.836.000, Antam Rp2.881.000, dan Galeri24 Rp2.773.000 per gram

Untuk Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Galeri24

0,5 gram: Rp1.431.000
1 gram: Rp2.729.000.
‎2 gram: Rp5.391.000
‎5 gram: Rp13.379.000
‎10 gram: Rp26.685.000
‎25 gram: Rp66.355.000
‎50 gram: Rp132.605.000
‎100 gram: Rp265.078.000
‎250 gram: Rp661.066.000
‎500 gram: Rp1.322.132.000
‎1.000 gram: Rp2.644.262.000

Harga emas di Pegadaian saat ini dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Minggu (7/6). Simak selengkapnya di sini.

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