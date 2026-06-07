Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ambrol Semua, Berikut Perinciannya
jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian saat ini dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Minggu (7/6).
Dipantau dari Sahabat Pegadaian menunjukkan untuk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun masing-masing menjadi Rp2.759.000, Rp2.848.000, dan Rp2.729.000 per gram.
Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Sabtu (6/6/2026), yakni UBS Rp2.836.000, Antam Rp2.881.000, dan Galeri24 Rp2.773.000 per gram
Untuk Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Galeri24
0,5 gram: Rp1.431.000
1 gram: Rp2.729.000.
2 gram: Rp5.391.000
5 gram: Rp13.379.000
10 gram: Rp26.685.000
25 gram: Rp66.355.000
50 gram: Rp132.605.000
100 gram: Rp265.078.000
250 gram: Rp661.066.000
500 gram: Rp1.322.132.000
1.000 gram: Rp2.644.262.000