Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, Antam Naik Tipis, UBS-Galeri24 Stabil

Minggu, 12 April 2026 – 10:03 WIB
Update harga emas hari ini Minggu 12 April 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Minggu 12 April 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu (12/4), pukul 07.10 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 stabil di angka Rp 2.890.000 dan Rp 2.876.000 per gram, sementara Antam naik tipis ke Rp 2.975.000 per gram.

Pada Sabtu (11/4) pagi, harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian, yakni UBS Rp 2.890.000, Antam Rp 2.972.000, dan Galeri24 Rp 2.876.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.508.000

Update harga emas hari ini di Pegadaian, Antam naik tipis, UBS-Galeri24 stabil. Berikut daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp