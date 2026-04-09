JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Naik Lagi, Antam Tembus Rp 3 Juta

Kamis, 09 April 2026 – 07:50 WIB
Update harga emas hari ini Kamis 9 April 2026.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 9 April 2026 di Pegadaian naik lagi.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis (9/4), pukul 07.16 WIB menunjukkan harga UBS, Antam, dan Galeri24 naik dua hari beruntun, masing-masing ke angka Rp 2.923.000, Rp 3.016.000 dan Rp 2.908.000 per gram.

Adapun tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Rabu (8/4), yakni UBS Rp 2.879.000, Antam Rp 2.964.000, dan Galeri24 Rp 2.865.000 per gram.

Namun, harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Harga emas hari ini di Pegadaian mengalami kenaikan lagi. Emas Antam tembus Rp 3 juta per gram.

