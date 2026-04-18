Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Turun Lagi, Antam Jadi 2,983 Juta Per Gram

Sabtu, 18 April 2026 – 08:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 18 April 2026 di Pegadaian turun lagi. Harga tiga jenama emas, yakni UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian kompak turun dua hari beruntun.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (18/4), pukul 06.19 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 turun masing-masing menjadi Rp 2.902.000, Rp 2.983.000, dan Rp 2.873.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut pada Jumat (17/4) di laman Sahabat Pegadaian, yakni UBS Rp 2.918.000, Antam Rp 3.004.000, dan Galeri24 Rp2.886.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.