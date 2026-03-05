Harga Emas Hari Ini, Eh Melorot Lumayan Banyak

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas hari ini Kamis 5 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Harga emas batangan, dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis (5/3) pukul 08.15 WIB, menunjukkan harga emas UBS di Rp3.091.000 per gram.

Harga emas UBS turun dari awalnya Rp3.162.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Naik Lagi Lumayan Tinggi

Adapun harga emas hari ini untuk Galeri24 Rp3.075.000 per gram, turun dari semula dibanderol Rp3.146.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB