JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini, Kamis Pagi Turun

Kamis, 26 Februari 2026 – 08:19 WIB
Harga emas hari ini Kamis 26 Februari 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini Kamis 26 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis pukul 07.24 WIB, menunjukkan harga emas batangan UBS di angka Rp3.082.000 per gram dan Galeri24 Rp3.057.000 per gram.

Angka tersebut turun dari angka yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, di mana UBS di Rp3,099 juta per gram dan Galeri24 di Rp3,085 juta per gram

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

