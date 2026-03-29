Harga Emas Hari Ini Kembali Naik, Silakan Cek di Sini Perinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Minggu (29/3).

Dipantau dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu, pukul 07.24 WIB, harga emas UBS menjadi Rp2.832.000 dan Galeri24 ke angka Rp2.818.000 per gram, sedangkan Antam kini di harga Rp2.937.000 per gram.

Pada Sabtu (27/3) pagi, di laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas UBS mencapai Rp2.819.000, Galeri24 Rp2.806.000, dan Antam Rp2.909.000 per gram.

Harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.479.000