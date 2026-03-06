Harga Emas Hari Ini, Masih Pagi Sudah Sebegini

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini Jumat 6 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Harga emas batangan yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat (6/3) pukul 07.00 WIB, menunjukkan harga emas UBS di Rp3.096.000 per gram dan Galeri24 Rp3.080.000 per gram.

Harga UBS naik tipis dari awalnya Rp3.091.000 per gram.

Harga emas Galeri24 juga mengalami sedikit kenaikan dari semula dibanderol Rp3.075.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.