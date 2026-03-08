Harga Emas Hari Ini, Minggu Pagi Menanjak Tajam

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini Minggu 8 Maret 2026 untuk produk UBS dan Geleri24 yang mengalami kenaikan signifikan.

Harga emas batangan yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu (8/3), pukul 08.26 WIB, menunjukkan harga emas UBS di Rp3.105.000 per gram.

Harga tersebut meroket dari yang tertera di laman resmi kemarin pagi, dengan UBS dari awalnya Rp3.073.000 per gram.

Adapun harga emas Galeri24 Rp3.091.000 per gram, naik dari semula dibanderol Rp3.058.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.621.000