Harga Emas Hari Ini, Pagi-pagi Melorot

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data terbaru harga emas hari ini Selasa 10 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Harga emas batangan yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa pukul 07.20 WIB, menunjukkan UBS dan Geleri24 mengalami penurunan.

Harga emas UBS hari ini Rp3.053.000 per gram. Turun dari angka yang tertera di laman resmi tersebut kemarin pagi, yakni UBS Rp3.105.000 per gram

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 9 Maret Anjlok

Adapun harga emas Galeri24 hari ini Rp3.039.000 per gram. Turun dibanding kemarin pagi yang dibanderol Rp3.091.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.