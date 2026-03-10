Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini, Pagi-pagi Melorot

Selasa, 10 Maret 2026 – 08:21 WIB
Harga Emas Hari Ini, Pagi-pagi Melorot - JPNN.COM
Harga emas hari ini Selasa 10 Maret 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data terbaru harga emas hari ini Selasa 10 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Harga emas batangan yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa pukul 07.20 WIB, menunjukkan UBS dan Geleri24 mengalami penurunan.

Harga emas UBS hari ini Rp3.053.000 per gram. Turun dari angka yang tertera di laman resmi tersebut kemarin pagi, yakni UBS Rp3.105.000 per gram

Baca Juga:

Adapun harga emas Galeri24 hari ini Rp3.039.000 per gram. Turun dibanding kemarin pagi yang dibanderol Rp3.091.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas hari ini Selasa 10 Maret 2026 untuk produk UBS dan Galeri24 sama-sama mengalami penurunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  emas UBS  Harga emas UBS  emas Geleri24  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp