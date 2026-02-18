Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini Rabu 18 Februari Turun

Rabu, 18 Februari 2026 – 08:50 WIB
Harga Emas Hari Ini Rabu 18 Februari Turun - JPNN.COM
Update harga emas hari ini Rabu 18 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 18 Februari 2026 turun.

Harga emas UBS Rp 2.958.000 dan Galeri24 Rp 2.943.000 per gram, sebagaimana  dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (18/2), pukul 07.06 WIB.

Angka tersebut turun dari harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kemarin pagi, dengan masing-masing d banderol Rp 2.988.000 dan Rp 2.971.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas hari ini Rabu 18 Februari 2026 turun. Harga emas UBS Rp 2.958.000 dan Galeri24 Rp 2.943.000 per gram di Pegadaian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas hari ini  harga emas  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  emas 
BERITA HARGA EMAS HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp