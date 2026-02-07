Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini Sabtu 7 Februari di Pegadaian, Cek Daftarnya

Sabtu, 07 Februari 2026 – 09:00 WIB
Harga Emas Hari Ini Sabtu 7 Februari di Pegadaian, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (5/1/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 7 Februari 2026 di Pegadaian. Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Sabtu (7/2), pukul 08.18 WIB menunjukkan harga emas UBS berada di angka Rp 2.961.000 dan Galeri24 Rp 2.946.000 juta per gram.

Angka tersebut turun dari harga yang tertera di laman resmi kemarin pagi, dengan UBS dibanderol Rp 2.988.000 dan Galeri24 Rp 2.974.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas hari ini Sabtu 7 Februari 2026 di Pegadaian. Cek daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  harga emas pegadaian  Pegadaian  Harga emas UBS  Emas Galeri24  Harga Emas Per Gram 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp