Harga Emas Hari Ini Selasa 10 Februari di Pegadaian: UBS & Galeri24 Mendekati Rp 3 Juta Per Gram

Selasa, 10 Februari 2026 – 08:21 WIB
Harga Emas Hari Ini Selasa 10 Februari di Pegadaian: UBS & Galeri24 Mendekati Rp 3 Juta Per Gram
Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 10 Februari 2026 pagi di Pegadaian.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Selasa (10/2), pukul 08.02 WIB, harga emas UBS berada di angka Rp 2.993.000 per gram dan Galeri24  Rp 2.979.000 per gram.

Angka ini naik dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yang mana UBS dibanderol Rp 2.972.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.958.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Berikut update harga emas hari ini Selasa 10 Februari 2026 pagi di Pegadaian. UBS dan Galeri24 mendekati Rp 3 juta per gram.

