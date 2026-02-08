Close Banner Apps JPNN.com
Harga Emas Menanjak Lagi, Lebih Banyak Warga Menjual Dibanding Membeli

Minggu, 08 Februari 2026 – 15:05 WIB
Harga emas naik lagi setelah pekan lalu sempat mengalami penurunan. Ilustrasi ANTARA FOTO/Fauzan/agr

jpnn.com - PALEMBANG – Berikut ini update harga emas Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Harga emas perhiasan di Kota Palembang, perlahan naik menjadi Rp16.600.000 per suku atau 6,7 gram, setelah sempat turun pada pekan lalu dengan harga Rp15.600.000.

Pemilik Toko Emas Makmur Jaya Palembang, Ko Awei dikonfirmasi di Palembang, Minggu mengatakan, harga emas perhiasan di Kota Palembang perlahan naik menjadi Rp16.600.000 per suku atau 6,7 gram, setelah sempat menurun pada pekan lalu dengan harga Rp15.600.000.

"Emas tersebut merupakan emas perhiasan kadar tinggi dengan 92 persen kemurnian," katanya.

Dia menambahkan, warga Kota Palembang dengan harga emas saat ini atau profit taking transaksi jual beli sekitar 60 persen - 40 persen.

"Tren saat ini 60 persen warga melakukan penjualan dan 40 persen trennya melakukan pembelian," katanya.

Sementara Noni, pedagang emas di Pasar 16 Ilir Palembang mengatakan bahwa setiap toko emas biasanya menjual harga berbeda tergantung dengan kadar emas perhiasan.

Namun, menurutnya saat ini harga emas perhiasan di Palembang berkisar Rp16 jutaan per suku atau 6,7 gram.

Berikut ini update harga emas Kota Palembang yang menanjak lagi setelah pada pekan lalu sempat turun.

harga emas  harga emas perhiasan  Emas Perhiasan  Palembang 
