Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Minggu 26 April Pagi di Pegadaian, Naik Semua

Minggu, 26 April 2026 – 07:45 WIB
Update harga emas hari ini Minggu 26 April 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 26 April 2026 pagi kompak naik.

Di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu (26/4), pukul 06.41 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 serempak naik, masing-masing menjadi Rp 2.879.000, Rp 2.938.000, dan Rp 2.820.000 per gram

Sebelumnya pada Sabtu (25/4), harga emas UBS Rp 2.872.000, Antam Rp 2.918.000, dan Galeri24 Rp 2.810.000 per gram.

Baca Juga:

Sebagai informasi, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Hrga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Harga Emas Galeri24

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas Antam  Investasi Emas  Logam Mulia 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp