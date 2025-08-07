Harga Emas Pegadaian Hari Ini 7 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun

Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:10 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 7 Agustus 2025. Harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, yang dikutip dari Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (7/8), kompak mengalami penurunan.

Harga emas Galeri24 turun Rp 6.000, dari awalnya Rp 1.940.000 menjadi Rp 1.934.000 per gram.

Harga emas Antam turun Rp 9.000 menjadi Rp 2.019.000 dari awalnya Rp 2.028.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 1.943.000 dari semula Rp 1.947.000 per gram atau turun Rp 4.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎‎Harga emas UBS: