Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 7 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun

Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:10 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 7 Agustus: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Turun - JPNN.COM
Harga Emas di Pegadaian hari ini Kamis 7 Agustus 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 7 Agustus 2025. Harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, yang dikutip dari Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (7/8), kompak mengalami penurunan.

Harga emas Galeri24 turun Rp 6.000, dari awalnya Rp 1.940.000 menjadi Rp 1.934.000 per gram.

Harga emas Antam turun Rp 9.000 menjadi Rp 2.019.000 dari awalnya Rp 2.028.000 per gram.

Baca Juga:

Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 1.943.000 dari semula Rp 1.947.000 per gram atau turun Rp 4.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎‎Harga emas UBS:

Harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, yang dikutip dari Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (7/8), kompak mengalami penurunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Update Harga Emas  harga emas pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA UPDATE HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp