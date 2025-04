Harga Emas Perhiasan di Palembang Melonjak, Mendekati Rp 11 Juta

jpnn.com - PALEMBANG - Harga emas perhiasan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, melonjak.

Sejumlah pemilik toko emas di Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyebut harga emas perhiasan di daerah itu mendekati angka Rp 11 jita per suku, yakni Rp 10.950.000 per suku atau per 6,7 gram.

"Pagi ini se-suku emas seharga Rp 10.950.000 untuk 92 persen, sementara harga per gram emas perhiasan Rp 1.640.000," kata Awei pemilik toko emas Makmur Jaya Palembang dikonfirmasi di Palembang, Kamis (17/4).

Dia mengatakan kenaikan harga tersebut akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa memerintahkan penyelidikan terhadap kemungkinan tarif pada semua impor mineral penting AS, yang menandai eskalasi lain dalam perselisihannya dengan mitra dagang global dan upaya menekan China.

Kemudian, lanjut dia, meningkatnya ketegangan terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut merusak sentimen di pasar keuangan yang lebih luas, sehingga mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti emas.

Sementara itu, pada 9 April 2025, harga emas di Palembang masih mendekati angka Rp 10 juta dan belum menembus angka Rp 11 juta, yakni Rp 9.800.000 hingga Rp 9.900.000 per suku atau per 6,7 gram.

Menariknya, kenaikan harga emas tersebut membuat para anak muda mengeluh, karena emas biasa menjadi mahar dalam pernikahan.

"Makin mahal saja emas, untuk mahar pernikahan, kan, biasanya memakai emas," kata Sandi (24) seorang warga.