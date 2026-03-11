Harga Emas Rabu Pagi Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Rabu (11/3) pagi mengalami kenaikan lagi.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu (11/3) pukul 06.11 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 naik.

Adapun harga emas UBS berada di angka Rp 3.106.000, dan Galeri24 Rp 3.083.000 per gram.

Harga tersebut naik dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yang mana UBS berada di poisisi Rp3.053.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.039.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.