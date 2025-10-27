Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 27 Oktober Stabil, Berikut Perinciannya

Senin, 27 Oktober 2025 – 08:23 WIB
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 27 Oktober Stabil, Berikut Perinciannya
Update harga emas Pegadaian hari ini Senin 27 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 27 Oktober 2025 stabil. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin, harga emas UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan, sementara emas Antam tetap tidak ditampilkan.

‎Harga jual emas Galeri24 tetap di angka Rp 2.443.000 per gram.

Adapun harga emas UBS juga stabil di angka Rp 2.452.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.326.000

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Senin 27 Oktober 2025 stabil. Berikut perinciannya.

