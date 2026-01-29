Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya

Kamis, 29 Januari 2026 – 07:37 WIB
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026 meroket lagi.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (29/1), menunjukkan emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami lonjakan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 meroket ke angka Rp 3.068.000 dari awalnya Rp 2.965.000 per gram atau naik Rp 103.000.

Baca Juga:

Harga emas UBS turut melonjak dari awalnya dibanderol Rp 3.017.000 menjadi Rp 3.136.000 per gram atau naik Rp 119.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 29 Januari 2026 meroket lagi. Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  emas pegadaian  harga emas hari ini  harga emas naik  Logam Mulia  Pegadaian  emas  beli emas  jual emas 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp