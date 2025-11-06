Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 6 November Kompak Turun, Cek Daftarnya

Kamis, 06 November 2025 – 07:52 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 6 November 2025, kompak turun.

Harga jual emas Galeri24 dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (6/11), anjlok ke angka Rp 2.358.000 dari awalnya Rp 2.374.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS turun menjadi Rp 2.360.000 dari semula dibanderol Rp 2.376.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.276.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.360.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp 4.683.000