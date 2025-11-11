Close Banner Apps JPNN.com
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Melonjak, Berikut Daftarnya

Selasa, 11 November 2025 – 07:20 WIB
Update harga emas Pegadaian hari ini Selasa 11 November 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA — Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 11 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (11/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami lonjakan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.400.000 dari awalnya di angka Rp 2.378.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut melonjak ke angka Rp 2.409.000 dari semula dibanderol Rp 2.381.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

