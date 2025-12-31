Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun

Rabu, 31 Desember 2025 – 06:50 WIB
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun - JPNN.COM
Karyawan merapikan emas batangan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/wsj.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian kompak turun hari ini Rabu 31 Desember 2025.

Dikutip dari  laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (31/12), harga dua produk buatan UBS dan Galeri24 kompak anjlok.

‎Harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.618.000 menjadi Rp 2.546.000 per gram atau anjlok Rp 72.000.

Baca Juga:

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami penurunan ke angka Rp 2.599.000 dari semula Rp 2.673.000 per gram atau merosot Rp 74.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak turun hari ini Rabu 31 Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp