Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun, Cek Daftarnya

Rabu, 25 Maret 2026 – 09:18 WIB
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 25 Maret 2026. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (25/3), pukul 08.18 WIB, harga emas UBS dan Galeri24 turun, masing-masing ke angka Rp 2.852.000 dan Rp 2.838.000 per gram.

Harga tersebut turun dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (24/3) pagi, yakni UBS Rp 2.862.000 dan Galeri24 Rp 2.849.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 25 Maret 2026. UBS dan Galeri24 kompak turun.

harga emas  Pegadaian  harga emas hari ini  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
