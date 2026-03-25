Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun, Cek Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 25 Maret 2026. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (25/3), pukul 08.18 WIB, harga emas UBS dan Galeri24 turun, masing-masing ke angka Rp 2.852.000 dan Rp 2.838.000 per gram.

Harga tersebut turun dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (24/3) pagi, yakni UBS Rp 2.862.000 dan Galeri24 Rp 2.849.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24