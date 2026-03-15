Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun

Minggu, 15 Maret 2026 – 12:35 WIB
Update harga emas Antam hari ini Minggu 15 Maret 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 15 Maret 2026 mengalami penurunan. Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu (15/3) pukul 09.45 WIB, menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun, masing-masing di angka Rp 3.026.000 dan Rp 3.012.000 per gram.

Harga tersebut turun dari angka yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian kemarin pagi, yang mana UBS Rp 3.055.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.039.000 per gram. Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.  Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Baca Juga:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.580.000

‎1 gram: Rp 3.012.000.

Baca Juga:

‎2 gram: Rp 5.951.000

‎5 gram: Rp 14.768.000

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Minggu 15 Maret 2026 kompak mengalami penurunan.

BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

