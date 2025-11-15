Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun, Cek Daftarnya
Sabtu, 15 November 2025 – 09:12 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 15 November 2025 turun.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (15/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual.
Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.456.000 dari awalnya Rp2.459.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.479.000 dari semula dibanderol Rp 2.489.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: