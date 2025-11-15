Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun, Cek Daftarnya

Sabtu, 15 November 2025 – 09:12 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 15 November 2025 turun.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (15/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual.

‎Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.456.000 dari awalnya Rp2.459.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turut turun ke angka Rp 2.479.000 dari semula dibanderol Rp 2.489.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS: