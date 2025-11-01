Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Mulai Mengalami Lonjakan, Berikut Perinciannya

Sabtu, 01 November 2025 – 07:40 WIB
Arsip foto - Pedagang menata emas perhiasan di salah satu pusat penjualan Toko Emas Murni Kota Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (27/9/2025). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 1 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu, dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24,  mulai mengalami lonjakan harga setelah empat hari beruntun turun.

‎Harga jual emas Galeri24 melonjak menjadi Rp 2.407.000 dari awalnya Rp 2.391.000 per gram.

Begitu pula emas UBS turut naik menjadi Rp 2.402.000 dari semula dibanderol Rp 2.386.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:‎

Harga emas UBS:

