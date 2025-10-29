Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Turun Lagi Hari Ini 29 Oktober, Cek Daftarnya

Rabu, 29 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Turun Lagi Hari Ini 29 Oktober, Cek Daftarnya
Update harga emas Rabu 29 Oktober 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 29 Oktober 2025 turun lagi.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (29/10), dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga dua hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 merosot menjadi Rp 2.403.000 dari awalnya Rp 2.428.000 per gram.



Harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.399.000 dari semula dibanderol Rp 2.437.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.



Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Harga emas UBS:



harga emas  harga emas hari ini  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
