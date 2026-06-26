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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas UBS & Galeri24 Hari Ini 26 Juni di Pegadaian Naik, Cek Daftarnya

Jumat, 26 Juni 2026 – 13:55 WIB
Harga Emas UBS & Galeri24 Hari Ini 26 Juni di Pegadaian Naik, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Jumat 26 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian naik lagi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

Harga emas UBS dan Galeri24 seperti tertera di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Jumat (26/6), pukul 10.30 WIB,kompak mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp 2.621.000 dan Rp 2.634.000 per gram.

Sementara itu, harga jenama emas Antam masih stagnan di angka Rp 2.762.000 per gram selama tiga hari berturut-turut. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.375.000

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1 gram: Rp 2.621.000.

‎2 gram: Rp 5.179.000

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 26 Juni 2026 naik. Bagaimana dengan harga emas Antam?

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TAGS   harga emas  Pegadaian  Harga emas UBS  Emas Galeri24  harga emas hari ini  harga emas Antam 
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